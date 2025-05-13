Bodrum’da Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Şahin Korkmaz (38), hayatını kaybetti. Olay, saat 02.30’da Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde gerçekleşti. Korkmaz, 48 SS 346 plakalı motosikletiyle, İ.N.A. idaresindeki 17 AGL 082 plakalı otomobile arkadan çarptı.

SAVRULUP YOLA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Korkmaz, yola savruldu. Olay hemen ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Korkmaz’ı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.