Bodrum’da Motosiklet Kazası, 2 Ölü

KAZA SONUCU İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, birbirine çarpan iki motosikletin sürücüleri yaşamını yitirdi. Kaza, 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar yolunda gerçekleşti. İddialara göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Erhan Göktaş’ın (24) kullandığı 48 AUE 041 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine hemen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücülere, kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.