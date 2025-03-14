Bodrum’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen bir kazada, motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma fırlayarak park etmiş olan bir araca çarptı. Kazada toplamda 2 kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Bodrum ilçesi Atatürk Bulvarı Zabıta Kavşağı’nda meydana geldi.

MOTOSİKLETİN YOLCULUĞU

Edinilen bilgilere göre, Bodrum’dan Bitez yönüne seyir halinde olan E.A. idaresindeki motosiklet, yaya H.Z.’ye çarptı. Çarpma sonrasında motosiklet sürücüsü yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra gidon hakimiyetini kaybederek kaldırmaya çıktı ve park halindeki bir otomobile çarptı. Motosiklet, çarpmanın ardından 100 metre daha sürüklenirken, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, yaralılara anında ilk müdahaleyi yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne, hafif yaralanan yaya ise özel bir hastaneye götürüldü. Ayrıca, yaralılara müdahale sırasında bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi. Bu kazada maddi hasar oluştu fakat yaralanma söz konusu olmadı.