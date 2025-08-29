Bodrum’da Motosiklet Kazası, Sürücü Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENÇ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (23) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Yalıçiftlik yönünde ilerleyen S.A. (81) yönetimindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rıdvan Acar’ın kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONSUCU MÖTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULDU

Kaza sonrasında Rıdvan Acar savrularak yola düştü. Olayın ardından bölgede sağlık ve jandarma ekipleri ihbarla görevlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Acar’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Rıdvan Acar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak sürücü S.A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Rıdvan Acar’ın Van’da yaşadığı ve ilçeye çalışmak için geldiği öğrenildi.