Bodrum’da Motosiklet Kazasında İki Ölü

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saat 21.30 civarında Turgutreis-Akyarlar yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde hareket eden Erhan Göktaş’ın (24) kullandığı 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yardım ekipleri, yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Müjdat Kılıç ve Erhan Göktaş kurtarılamadı.

JANDARMA İNCELEMELERE DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri kazanın olduğu yerde detaylı incelemeler gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturmanın henüz devam ettiği bildirildi.