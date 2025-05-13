Bodrum’da Motosiklet Kazasında Sürücü Öldü

TRAJİK KAZA BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü ciddi bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü Şahin Korkmaz, 48 SS 346 plakalı motosikletiyle Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilin plakası ise 17 AGL 082 olarak belirlendi.

KAZA SONRASI AĞIR YARALAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Korkmaz, ağır yaralar aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Korkmaz’ı hemen bir özel hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Korkmaz kurtarılamadı. Bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.