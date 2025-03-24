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Bodrum’da Motosiklet Otomobile Çarptı, Kaza Kamerada

TRAFAİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil arasındaki kaza, güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay, Mumcular Mahallesi’nde yaşandı. Burada seyir halindeki otomobil, sola dönüş yapmak istediği esnada, otomobilin solundan geçmeye çalışan bir motosikletli çarpıştı.

ÇARPMA SONUCUNDA MOTOSİKLET SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yolun karşı şeridine savrulurken, sürücü refüjde bulunan tabelalara çarparak durabildi. Bu kaza sonucunda motosikletli, hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı, o bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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