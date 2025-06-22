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Bodrum’da Öğrenci, Kimlik Unuttu, Yardım

ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİ UNUTTU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde AYT sınavına girmek amacıyla evinden çıkan bir öğrenci, sınav binasına ulaştığında kimliğini unuttuğunu fark etti. Dakikalarla yarışılan bu olayda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli trafik polisleri, öğrenciyi son anda sınav salonuna ulaştırdı. Olay, AYT sınavı öncesinde Çırkan Mahallesi’ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleşti.

C.K. PANİKLEDİ

Alınan bilgilere göre, sınava girmek üzere Gündoğan Mahallesi’ndeki evinden çıkan C.K., sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu anladı. Bu durum karşısında büyük bir panik yaşayan öğrenci, çevredeki vatandaşların da yardımıyla motosikletli trafik polislerinden destek aldı.

ZAMANLA YARIŞ YAPILDI

İşleri geciktirmeden harekete geçen trafik ekipleri, C.K.’yı nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almasını sağladı. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra yeniden sınav merkezine dönen C.K., son anda sınav salonuna yetişti. Öğrenci, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken, çevrede bulunan vatandaşlar da polislerin gösterdiği duyarlılığı takdir etti.

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