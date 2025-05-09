Bodrum’da Orman Denetimi Yapıldı

ORMAN YASAĞI SONRASI JANDARMA TEYAKKUZDA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 1 Mayıs itibarıyla uygulanan orman yasağının sonrasında jandarma ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy Mahallelerinde termal drone desteğiyle denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, ormanlık bölgelerin daha iç kesimlerine kadar ilerleyerek muhtemel yangın riskine karşı hem havadan hem de karadan kontrol sağladı.

DENETİMLERE KAYMAKAM KATILDI

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan da katıldı. Kaymakam Çit, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çit, denetimler sonrası yaptığı açıklamada, “Ateş yakmayın, kaynak yapmayın” uyarısında bulundu. Önemli bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Kaymakam, Bodrum’daki tüm kurumların orman yangınlarına karşı birlikte hareket ettiğini vurguladı.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLENİYOR

Kaymakam Mustafa Çit, denetimlerin her türlü unsuru kapsadığını söyledi. “Jandarmamız, orman teşkilatımız, İHA’larımız her gün sahada. Vatandaşlarımızdan beklentimiz net: Bahçelerinde ateş yakmasınlar, piknik yapmasınlar. Kaynak yapmak bile şu anda büyük risk taşıyor” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl meydana gelen bazı yangınların ihmallerden kaynaklandığını hatırlatan Çit, “Araçlarımızda yangın söndürme tüpü bulundurmak basit ama hayati bir önlem. Bodrum hepimizin, birlikte koruyacağız” ifadelerini kullandı.