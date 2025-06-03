Bodrum’da Orman Projesi Eğitimi Yapıldı

MUĞLA’DA ORMAN MUHAFAZASI EĞİTİMİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, “Orman Muhafızları” projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik bir eğitim etkinliği düzenleniyor. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinesiyle gerçekleştirilen bu proje, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği’nin işbirliğiyle hayata geçirildi. Pınarlıbelen Mahallesi’ndeki öğrencilere, orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli bilgiler aktarılıyor.

EĞİTİME ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan gibi önemli isimler katılıyor. Ayrıca, orman ekipleri ve çok sayıda öğrenci de etkinlikte yer alıyor. Öğrencilere, yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitimler verilirken, etkinlik kapsamında ormanda temizlik de yapılıyor. Eğitimin sonunda öğrencilere orman muhafızı sertifikası takdim ediliyor.