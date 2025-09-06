Haberler

Bodrum’da Orman Yangını Sürüyor

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangın, Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki trafodan çıkan ateş ormanlık alanı etkisi altına aldı.

EQUİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı ve bu durumu kontrol altına almak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahaleye devam ettiği ifade ediliyor. Ekiplerin çabaları ile yangının daha fazla yayılmasının önlendiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zile’de Yangın, Ev Ve Samanlık Yandı

Zile'de bir samanlıkta başlayan yangın, hızla evi sararak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.
Haberler

Milas’ta Otomobil Şarampole Devrildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve acil müdahale ekipleri olay yerinde görev yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.