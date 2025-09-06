Bodrum’da Orman Yangını Sürüyor

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangın, Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki trafodan çıkan ateş ormanlık alanı etkisi altına aldı.

EQUİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı ve bu durumu kontrol altına almak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahaleye devam ettiği ifade ediliyor. Ekiplerin çabaları ile yangının daha fazla yayılmasının önlendiği bildiriliyor.