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Bodrum’da Ot Yangını, 5 Dönüm Zarar

MUĞLA’DA OT YANGINI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ot yangını sonucu 5 dönüm alan zarar görüyor. Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak’ta, sabah saat 09.00 civarında başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildiriliyor.

YANGINA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıyor. Yangının çıkış sebebinin ne olduğu ise araştırılıyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte zarar gören alan üzerinde yapılan incelemeler, olayın büyüklüğü hakkında daha fazla bilgi sağlayacak gibi görünüyor.

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