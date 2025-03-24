Bodrum’da Otomobil ve Motosiklet Kazası

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, Mumcular Mahallesi’nde otomobilin sola dönüş yapmaya çalıştığı esnada yaşandı. Motosikletli, otomobilin sol tarafından geçmeye çalışırken çarpışma gerçekleşti.
MOTOSİKLETİN DURUMU VE KAZA SONRASI
Çarpışma sonucu motosiklet, yolun karşı şeridine savrulurken, sürücü refüjdeki tabelalara çarparak durabildi. Kazada motosikletli, hafif yaralı olarak bu durumu atlattı.
KAZA ANININ KAMERADA KAYITLI OLUŞU
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın görüntüleri, trafik güvenliği açısından önemli bir kayıt niteliği taşıyor.