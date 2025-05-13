Bodrum’da Özel Gereksinimli Gençler Eğlendi

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GENÇLER İÇİN TEMSİLİ ASKERLİK KINASI DÜZENLENDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde özel gereksinimli 5 genç için temsili askerlik kınası etkinliği yapıldı. Müzik ile eğlencenin iki katına çıktığı organizasyonda gençler gönüllerince eğlendi. Bodrum’da Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler Tolga Özçelik, Ömer Yıldız, Livaneli Doğan, Abdullah Yiğit Yazıcı ve Aypar Öztürk için düzenlenen askerlik eğlencesi büyük ilgi topladı. Etkinlik, Müsgebi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Serkan Kale ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

ETKİNLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkaran öğrenciler için asker kınaları yakıldı. Oyunların oynandığı ve halayların çekildiği etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Serkan Kale, temsili askerlik kınası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Özel gereksinimli bir çocuğunuz olduğunda onun yaşadıklarından ziyade yaşayamadıkları sizi daha çok yaralar. Asker uğurlamalarında çocuğunuz eğer konuşabiliyorsa, ‘Ben de askere gideceğim’ dediğinde, o üniformayı giymek istediğini söylediğinde veya davranışları ile onun bu ihtiyacını gördüğünüzde, ailelerin boğazına düğümlenen o hissi düşünün” ifadelerini kullandı.

HEDEF MUTLULUK VE GURUR YARATMAK

Kale, “Biz Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Ailesi olarak velilerimizin çocuklarımızın hislerine bu etkinlik ile tercüman olmak istedik. İstedik ki bir günlüğüne bile olsa çocuklarımız kendilerini iyi ve mutlu hissetsinler, onların da aile albümlerinde askerlik fotoğrafları olsun. Bugün burada çocuklarımız ve aileleri doyasıya eğlensinler. Gururu ve mutluluğu birlikte tatsınlar” şeklinde konuştu.