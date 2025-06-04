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Bodrum’da Patlama, Üç Kişi Yaralı

PATLAMA OLAYI BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 metrelik bir motoryatta meydana gelen patlama olayı sonucunda 3 kişi yaralandı. İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için gelen motoryat, akaryakıt istasyonuna yanaşarak yakıt aldıktan sonra harekete geçti. Harekete geçiş esnasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sonrası motoryatın büyük bir kısmı zarar gördü ve su aldı. Olayda 1’i karada olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Olayın hemen akabinde bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MOTORYAT İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Patlamanın ardından batan motoryatın kurtarılması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte ilgili ekipler, motoryatın kurtarılması için gerekli önlemleri alarak etkin bir şekilde faaliyet gösterecek.

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