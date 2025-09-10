Bodrum’da Planlı Su Kesintileri Başladı

SU KESİNTİLERİ BODRUM’U DA ETKİLİYOR

Bodrum’da İzmir’de olduğu gibi su kesintileri uygulanacak. Kuraklık ve düşen yağış oranları kıyı kentlerinde ciddi şekilde hissediliyor. Bodrum’un içme suyu kaynağı olan Geyik ve Mumcular barajlarının doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

KESİNTİ PROGRAMI DUYURULACAK

Bu kapsamda yapılan bir açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Mumcular Barajı’ndan Yarımada’ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası’nın tarımsal sulama ihtiyacı için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı’ndan Bodrum’a verilen suyun kesilmesi sonucu başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle yapılacak olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir.” ifadeleri yer aldı.

İÇME SUYU TEMİNİNDE SORUNLAR SÜRÜYOR

İçme suyu temininde yaşanan zorlukları vurgulayan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “İzmir’den sonra Bodrum’da da planlı kesintiler başladı. Sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda kuruma olacağını öngörmüştük. Şu an için bir kuruma söz konusu değil ancak Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Mumcular Barajı’ndan artık Bodrum’a su verilmeyeceği duyuruldu. Kalan suyun ise tarımsal sulama için tahsis edildiği söyleniyor.” dedi. Özçelik, Bodrum’un ortalama nüfusunun 500 bin kişi olduğunu ve bu durumun su ihtiyacını artırdığını belirtti.

Doç. Dr. Özçelik, “Diğer taraftan 15 milyon metreküp yer altı suyu mevcut. Bunları aktif bir şekilde kullanamazsak önümüzdeki yıllarda durumun daha kötü hale geleceği gözüküyor.” diye ekledi. Bu durumu “acil durum” olarak tanımlamak istemediğini belirten Özçelik, geçmişte yaşanan zorluklar ve rezervuarlardaki su miktarındaki azalmaların önümüzdeki dönemde daha sıkışık bir duruma neden olabileceği uyarısında bulundu. Geçen yıl Milas’ın Akgedik Barajı’ndan geçici su temininin yaşandığını belirtirken, bu durumda ilave su temini olanağının mevcut olmadığını ifade etti.