Bodrum’da Silah Sesi Korkuya Neden Oldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Bodrum’da akşam saatlerinde endişe yaratan bir durum meydana geldi. Bir kafeden gelen silah sesi, çevredeki insanlarda korkuya neden oldu. Daha sonra işletmenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olayın gerçek boyutu anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi İrfan Dikmen, maddi sorunları nedeniyle başına silah dayayıp ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CESEDİN HUKUKİ İŞLEMLERİ

Turizm işletmecisi olan ve iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen, ardından bıraktığı mektupta yaşadığı maddi sıkıntıları belirtmiş ve borçlu olduğu kişi ve kurumların listesini yazmış. Dikmen’in cenazesinin otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

