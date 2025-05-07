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Bodrum’da Su Alan Tekne Kurtarıldı

SU ALAN TEKNE KURTARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su alan ve içinde 3 kişinin yer aldığı bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Yalıçiftlik’te saat 17.00 sularında gerçekleşti. 22 metre uzunluğundaki tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple su almaya başladı.

KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Ekipler, tekne içindeki suyu tahliye etti. Tahliyenin ardından tekne, güvenli bir şekilde Ağanlar Tersanesi’ne yanaştırıldı.

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