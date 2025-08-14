Bodrum’da Su Hattı Patladı

İSALE HATTINA PATTIMAYA NEDEN OLAN HASAR

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan su isale hattında belirsiz bir sebeple patlama gerçekleşti. Bu patlama sonucunda çevredeki bir iş yeri ve deponun içi suyla doldu. İş yerinde önemli hasar oluştu ve içerideki ürünler de zarar gördü.

İŞLETMECİDEN ÇAĞRI

İşletmeci Yusuf Bartek, “Hasarın büyük olduğunu” belirtti. Geçtiğimiz yıl bölgede lağım hattının patladığını, bu yıl ise aynı durumun su hattında yaşandığını aktaran Bartek, bu soruna kesin bir çözüm bulunmasını talep etti.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR

Bölgedeki vatandaşlardan Mehmet Ali Koca ise deponun adeta bir yüzme havuzuna dönüştüğünü söyleyerek, birçok ürünün zarar gördüğünü vurgulayarak yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Olay sonrasında belediye ekipleri, bölgede su tahliye ve onarım çalışmaları başlattı.