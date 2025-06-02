Bodrum’da Su Kesintisi Sorunları Yaşanıyor

SUSUZLUK SORUNU VE MAĞDURİYETLER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ramazan ayından bu yana yaşanan su kesintileri nedeniyle 20 kişi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Bodrum Hizmet Binası’na giderek dilekçe verdi. Yaşanan sıkıntının giderilmesi için MUSKİ, içme suyu hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depot hatlarında düzenlemelerle birlikte ilave su çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurdu.

TANKERLERLE SU TEMİNİ

Çırkan Mahallesi’nde yaşayan 20 kişi, son 3 ayda yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. 3 bin lira karşılığında tankerlerle su temin ettiklerini ifade eden mahalle sakinleri, sabah saatlerinde MUSKİ Bodrum Hizmet Binası’na gelerek yaşadıkları sorunlara çözüm bulmasını istedi. Suyun kesilmesi nedeniyle hijyen ve sağlık sorunları yaşadıklarını dile getiren mahalleli, dilekçeleriyle yetkililerden yardım talep etti.

Nurşen Çelebi, “Ramazan Bayramı’ndan bu yana su sıkıntısı çekiyoruz. Sıkıntının şebekelerdeki patlaklarla ilgisi yok. Sürekli sıkıntımızı dile getiriyoruz ama anca 1 hafta sonra geliyorlar. Depolarımızda su bitti. Hastalarımız var, çok zor durumdayız. Yazın sıcakta susuz ne yapacağız?” diye konuştu.

TANKER SUYU YETERSİZ

Birgül Kılıç, “İki ay içerisinde yalnızca 2 kere su verildi, onun da süresi sadece 2 saat kadar oldu. Yetkilileri aradığımızda ‘Depolarımızda yetersiz su var’ diyorlar. Tankerlerle su almak zorunda kalıyoruz. Bu durumu yetkililere ilettiğimizde bizi inandıramıyoruz.” şeklinde ifade etti.

Azime Akar ise, evlerine misafir davet edemediğini ve çocuklarının hijyen eksikliği nedeniyle hastalanacağından endişe ettiğini belirtti: “Bayramda misafir gelecek. ‘Gelmeyin’ diyorum. Böyle giderse bitleneceğiz. Çok zor durumdayız. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz.”

MUSKİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

MUSKİ, yaşanan sıkıntılarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Çırkan Mahallesi ve Yukarı Konacık bölgelerinde su yetersizliği nedeniyle üst kotlarda zaman zaman su alamama ve basınç sorunları yaşandığını belirtti. Sorunun çözülmesi için içme suyu hatlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları, alet ve depo hatlarında düzenlemelerle ilave su çalışmaları yapıldığını ifade etti. Yapılan çalışmaları, “Bu çalışmalar ile bahsi geçen bölgelere çok daha fazla su iletimi gerçekleşmesi sağlanmıştır.” şeklinde duyurdu.

Ayrıca MUSKİ, DSİ ile Mumcular Barajı’ndan daha fazla su alınması için görüşmelerin yapıldığını ve bugün itibarıyla bu iki bölgeye verilen su miktarının artırıldığını bildirdi. Önümüzdeki hafta içinde bu miktarın daha da artacağı müjdelendi. Bodrum’daki arızalardan kaynaklanan su kesintilerini önlemek adına 20 kilometrelik Bodrum ana içme suyu hat yenileme çalışmalarının devam ettiğine de dikkat çekildi.