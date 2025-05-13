Bodrum’da Su Sporları Kazası Oldu

KAZAYA NEDEN OLAN ÇARPMA OLAYI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su sporları alanında, deniz yatağının bir sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda, Polonya uyruklu üç turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Bodrum’daki bir lüks otelin önünde bulunan su sporları işletmesinde gerçekleşti.

TURİSTLERİN YARALANMASI

Su sporları işletmesine ait bir sürat teknesine bağlı deniz yatağı, parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle, deniz yatağındaki turistler savrularak teknelere çarptı. Olayda Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralandı. Kamil A.B.’nin, Bodrum’daki bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki turistin tedavisi ise sürdüğü öğrenildi.

KONTROLSÜZ MANEVRA VE SUÇLAMALAR

Kazanın ardından, sürat teknesini kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde, kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı tespit edildi. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.