Bodrum’da Su Sporları Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Peksimet Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak amacıyla sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi. Bu sırada Polonyalı turistlerin bulunduğu deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası yüzünden iskelede bağlı olan başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.

YARALILAR VE HASTANE PROSEDÜRÜ

Kazanın ardından savrulan ve yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), bölgeye sevk edilen ambulanslarla özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan Kamil Arkadıusz B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

TEKNE KAPTANININ DURUMU

Olayın ardından, tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, kazanın anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.