Bodrum’da Su Sporu Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA YARALANAN TURİSTLER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonucunda Polonya uyruklu 3 turist yaralanıyor. Yaralılardan birinin durumu ağırken, kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıyor. Olay, öğle saatlerinde Bodrum’daki lüks bir otelin önünde bulunan su sporları alanında meydana geliyor.

DENİZ YATAĞININ ÇARPIŞMASI

Su sporları işletmesine ait sürat teknesi, çektiği deniz yatağının parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarpmasına neden oluyor. Çarpmanın etkisiyle deniz yatağındaki turistler savrularak çevredeki teknelere çarpıyor. Kaza sonucunda Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralanıyor. Kamil A.B.’nin Bodrum’daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, diğer iki turistin tedavisinin sürdüğü öğreniliyor.

KAZA SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından, tekneyi kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alınıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı ve bunun da kazaya yol açtığı tespit ediliyor. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.