Haberler

Bodrum’da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

DURUMUNU KAYBETMİŞ TEKNE

Muğla’nın Bodrum ilçesinde arıza yapan bir tekne, rüzgarın ve akıntının etkisi ile karaya oturdu. Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında gerçekleşti. Tekne, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir gruptan oluşuyor ve henüz belirlenemeyen bir sebepten arıza yaptı.

KURTARMA OPERASYONU

Sürüklenme sonrası tekne adanın kıyısına oturduktan sonra, teknedeki 3 kişi herhangi bir çarpma ya da yaralanma yaşamamak için karaya çıktı. Bu durumla ilgili ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, 3 kişiyi bulunduğu yerden alarak güvenli bir bölgeye götürdü. Teknenin, olay sonrası kısa bir süre içinde bölgeden alınmasının planlandığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haberler

Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.