Bodrum’da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

DURUMUNU KAYBETMİŞ TEKNE

Muğla’nın Bodrum ilçesinde arıza yapan bir tekne, rüzgarın ve akıntının etkisi ile karaya oturdu. Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında gerçekleşti. Tekne, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir gruptan oluşuyor ve henüz belirlenemeyen bir sebepten arıza yaptı.

KURTARMA OPERASYONU

Sürüklenme sonrası tekne adanın kıyısına oturduktan sonra, teknedeki 3 kişi herhangi bir çarpma ya da yaralanma yaşamamak için karaya çıktı. Bu durumla ilgili ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, 3 kişiyi bulunduğu yerden alarak güvenli bir bölgeye götürdü. Teknenin, olay sonrası kısa bir süre içinde bölgeden alınmasının planlandığı belirtildi.