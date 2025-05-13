Bodrum’da Tekne Çarpması, Üç Turist Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 13.00 sıralarında gerçekleşen bir kaza, sürat teknesi tarafından çekilen bir deniz yatağının iskeleye bağlı bir tekneye çarpmasıyla meydana geldi. Olay, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki sahilde yaşandı.

TURİSTLERİN DURUMU

İçerisinde Polonya vatandaşı Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bulunan deniz yatağı, sürat teknesi ile çevrede tur atarken kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle 3 turist deniz yatağından fırlayarak tekneye çarpınca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamil Arkadıusz B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE GÖZALTILAR

Olay anı, otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Söz konusu olaya karışan sürat teknesini kullanan su sporları kaptanı H.I. gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.