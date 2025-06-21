Bodrum’da Tekne Kurtarıldı.

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum Limanı açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Söz konusu tekneden yardım çağrısı yapıldıktan sonra, olay yerine hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirildi.

KURTARMA EKİBİ GÖREVE HAZIRDI

Yardım çağrısının ardından, sürüklenen tekneye en yakın konumda bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi. Ekip, tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek Bodrum Marina’ya yanaştırmayı başardı.