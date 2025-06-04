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Bodrum’da Tekne Patladı, 3 Yaralı

TEKNEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir tekneye yakıt ikmali sırasında patlama oldu ve bu olayda 3 kişi yaralandı. İlçe merkezindeki özel marinada, akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede beklenmedik bir şekilde patlama yaşandı. Patlama, büyük bir gürültüyle birlikte geldi ve hemen arkasından bölgede yangın çıkmasına neden oldu.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Patlamanın ardından 3 kişinin yaralandığı bilgisi alındı. Yaralılardan Mustafa Ö.’nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir başka yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı. Ekiplerin bölgede yapmış olduğu inceleme çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşıldıkça gelişmeler aktarılacak.

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