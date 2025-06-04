Bodrum’da Tekne Patladı, Üç Yaralı

PATLAMADAN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir teknede yaşanan patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Milta Marina içerisindeki akaryakıt istasyonuna gelen “Aslan” isimli 12 metre boyundaki tekne, yakıt ikmali yaptıktan sonra yakıt iskelesinden ayrılmak için motorunu çalıştırdı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen patlama, büyük bir gürültüyle gerçekleşti ve bölgedeki bir yangına yol açtı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Patlama haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişiden biri olan Mustafa Ö’nün bacağı kırıldı, ismi henüz öğrenilmeyen diğer bir yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. ise dumandan etkilendi. “Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.”

KURTARMA VE ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yarısına kadar batan ve ağır hasar gören teknenin etrafı, deniz kirliliğini önlemek için bariyerle çevrildi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Videoda, tekne kaptanının halatı çözdükten sonra motoru çalıştırmak için içeri girdiği ve kısa süre sonra patlamanın gerçekleştiği görülüyor. Patlamadan sonra kaptanın yaralı halde dışarı çıktığı ve marina görevlilerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görüntülere yansıyor.