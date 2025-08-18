Haberler

Bodrum’da Tekne Yangını Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Koyu’nda, demirleyen bir teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın, tekneyi kısa süre içinde alevler içerisinde bıraktı. Yangın sırasında teknede bulunan bir kişi, çevredeki botların yardımıyla kurtarıldı.

INTENSIF MÜDAHALE

Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye hızla sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına yaklaşık 1 saat süren yoğun bir müdahale gerçekleştirdi ve yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.