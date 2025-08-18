Bodrum’da Tekne Yangını Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Koyu’nda, demirleyen bir teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın, tekneyi kısa süre içinde alevler içerisinde bıraktı. Yangın sırasında teknede bulunan bir kişi, çevredeki botların yardımıyla kurtarıldı.

INTENSIF MÜDAHALE

Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye hızla sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına yaklaşık 1 saat süren yoğun bir müdahale gerçekleştirdi ve yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.