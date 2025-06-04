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Bodrum’da Teknede Patlama, 3 Yaralı

TEKNEDE MEYDANA GELEN PATLAMA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yakıt ikmali yapmak için marinaya yaklaşan bir teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay, Bodrum Marina’ya saat 09.30 civarında gerçekleşti. Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen patlama anında çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonucunda yaralanan 3 kişi, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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