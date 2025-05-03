Bodrum’da Terkedilmiş Tekneler Alındı

SAHİPSİZ TEKNELER KALDIRILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kıyıya terkedilmiş olarak bulunan sahipsiz tekneler vinçlerle denizden çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklama, Gölköy Mahallesi’nde denize tekne indirme-bindirme alanında sahipsiz teknelerin başıboş bir vaziyette bulunduğunu ortaya koyuyor.

DENİZDEN ÇIKARILAN TEKNELER

Açıklamada, terkedilmiş durumda bulunan 4 tekne ve 1 katamarana vinçler yardımıyla Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla denizden çıkarıldığı ve ilgili yediemin firmasına teslim edildiği bildiriliyor.

DENİZ KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların Bodrum yarımadasının diğer bölgelerinde de süreceği bilgisi veriliyor. Bu durum, çevrenin korunması ve deniz temizliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.