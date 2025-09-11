Haberler

Bodrum’da Turist Boğuldu, Yardım İstendi

BOĞULMA OLAYI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Macaristan uyruklu bir turist denizde boğulma olayına maruz kaldı. Gümbet sahilinde denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Durumu gören şahıslar, hemen kişiyi kıyıya çıkardı ve nefes almadığını tespit etti.

KURTARMA ÇABALARI SONUÇSIZ KALIYOR

Hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yaptığı incelemede Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs’ın (77) hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin denizden çıkarılmasına yardımcı olan 19 yaşındaki Sena Nur Toprak, “Sahilde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen turist kurtarılamadı” şeklinde açıklamada bulundu.

