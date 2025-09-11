Haberler

Bodrum’da Turist Denizde Fenalaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, Macaristan vatandaşı Laszlo Janos Kovacs (77) denizde fenalaştı ve boğuldu. Gümbet sahilinde denize giren turist, bir süre sonra rahatsızlandı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Su yüzeyinde hareketsiz yatan Kovacs’ı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. Sahile çıkarılan turiste kalp masajı uygulandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ise yaptıkları incelemede turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesiyle tatilde olduğu öğrenilen Kovacs’ın, Gümbet sahilindeki bir otelde kaldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

Bodrum’da Macar Turist Hayatını Kaybetti

Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Dursun'un kadroya katıldığını resmi açıklama ile duyurdu.

