Bodrum’da Turizm Hareketliliği Devam Ediyor

TURİZM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bodrum, dünyanın öne çıkan turizm merkezlerinden biri olarak hareketliliğini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 45 dereceye kadar çıkarken, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece civarında kalıyor. Yabancı turistler otellerde dinlenirken, tarihi alanları ziyaret ederek yerel esnafa katkı sağlıyor. Ayrıca, yarımadada birçok eğlence mekanı ve restoranda ünlü isimler sahne alıyor. Yerli ve yabancı turistler, akşam saatlerinde eğlencelerine devam ediyor.

AĞUSTOS DOLULUĞU YÜZDE 85

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ağustos ayında otellerin doluluk oranının yüzde 85 olduğunu vurguladı. Dengiz, “Sezon ortasını yarıladık. Herkes kazasız belasız elinden geleni yaptı. Bodrum’a 7 ayda 570 binden fazla yabancı turist geldi. Sezon inişli, çıkışlı olsa da hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Boşluklar olsa bile en hızlı şekilde toparlanmaya çalıştık. Bölgesel olarak en az zarara uğrayan destinasyon olduğumuzu belirtmek isterim. Şu an sürdürülebilir bir artışımız var. Eylül ayında da bu hareketlilik devam edecek ve doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaşacağını düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

FİYAT ARALIKLARI DEĞİŞİYOR

Bodrum’daki fiyatlar hakkında bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Sezon yavaş başladı. Temmuz’un 15’inden sonra hareketlenme başladı. Sıcak havalarda tatilciler Bodrum’un serin sularında serinliyor. Eylül ayında hava sıcaklıkları ağustosa göre biraz daha azalacak ve orta yaş üzeri misafirlerimizin talepleri artacak. Eylül ve ekim ayları Bodrum’da güzel geçiyor, kampanyalar da mevcut. Tatil yapacak olanlar bu fırsatları değerlendirebilir. İngiltere, her zaman birinci pazardır; ardından Rusya, Polonya, Almanya ve Belçika geliyor. Avrupa’dan gelen turistler, eylül ve ekim aylarında Bodrum’u tercih ediyor. Bodrum’un her şey dahil tesislerinde 2 kişilik oda fiyatları 9 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Oda kahvaltı fiyatları ise 3 bin liradan başlıyor ve lüks otellerde 23 bin 885 liraya kadar çıkabiliyor.” dedi.