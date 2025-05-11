Bodrum’da Uçurtma Festivali Yapıldı

MUĞLA’DA UÇURTMA FESTİVALİ COŞKUSU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Uçurtma Festivali, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Gümbet Değirmenler mevkisinde yapıldı. Festivale, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, eski bakan İmren Aykut, oyuncu Seray Sever ve organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile birlikte binlerce kişi, çocuklarıyla birlikte katıldı.

ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLER

Festival boyunca müzik ve dans gösterileri düzenlendi. Ziyaretçilere sunulan ücretsiz ikramların yanı sıra, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. Ayrıca, etkinlikte Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yararına üzerinde Atatürk resmi bulunan uçurtmalar satıldı. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.