Bodrum’da Ümit Aktan için anma

ANMA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yaşamını yitiren gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan için anma etkinliği yapıldı. Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Mahallesi’ndeki dernek lokalinde düzenlenen etkinliğe, Aktan’ın ailesi ve Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticileri Fatih Gökşen, Ali Dürüst ve Celal Gürcan ile spor basınından isimler katıldı. Dernek üyeleri ve genel kurul üyelerinin de yer aldığı programa, Aktan’ın etkinliklerdeki sunuculuk geçmişine de vurgu yapıldı. Dernek başkanı Cankat Boylu, “Ümit Aktan’ın derneğimizin de üyesi olduğunu biliyoruz. Geçmişteki etkinliklerinde birlikte olduk. Son şampiyonluk kutlamasında da yan yanaydık. Maalesef hastalandı ve aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ümit ağabey her zaman kalbimizde yaşayacak.” şeklinde konuştu.

VEFALI GALATASARAYLIAR

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Bodrum’da Galatasaraylıların vefa gösterdiğini belirtti. Gökşen, sarı-kırmızı renklere emek verenlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı ve kulübün vefat etmiş başkanlarının anılmasının önemini ifade etti. Ümit Aktan’ın oğlu Enkidu Aktan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen dernek üyelerine teşekkür etti. Babasını yeni defnettiklerini aktaran Aktan, “O son görevim değildi. Çünkü onun oğlu olarak son görevim bu işte, bu yaptığım. O beni hep böyle görmek istedi ve siz bana bu fırsatı verdiniz. Buraya Ümit Aktan’ı analım, anılar paylaşalım diye geldik ama ondan çıkacak anılar ciltlere sığmaz. Kendisi bir çırpıda okunabilecek anılarından bir kitap da yazdı, tadı damağımızda kaldı. Şimdi ben yeniden bir girişimde bulunacağım.” dedi.

ANILARLA DOLU BİR GÜN

Etkinlikte, katılanlar Ümit Aktan ile ilgili anılarını ve dostluklarını paylaştı. Aktan’ın programlarından ve sunduğu maçlardaki kısa videolar gösterildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in üzüntüsünü dile getirdiği mesaj da etkinlikte okundu. 76 yaşındaki Ümit Aktan, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Cenazesi, 8 Ağustos’ta Bodrum’da Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Ortakent Mezarlığı’na defnedilmişti.