Bodrum’da Ümit Aktan için anma

ÜMİT AKTAN İÇİN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yaşamını yitiren gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan anısına bir etkinlik yapıldı. Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Mahallesi’ndeki dernek lokalinde gerçekleştirilen anma programına, Aktan’ın ailesinin yanı sıra, Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Ali Dürüst, Celal Gürcan gibi isimler ve spor basınından Faik Gürses, Göktuğ Sevinçli, Ali Sami Alkış ile bazı dernek üyeleri katıldı.

DERNEK BAŞKANINDAN ANILAR

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği başkanı Cankat Boylu, gazetecilere yaptığı açıklamada Ümit Aktan’ın dernek üyesi olduğunu ve derneğin etkinliklerinde sunuculuk yaptığını aktardı. Boylu, “Son şampiyonluk kutlamasında da bir aradaydık. Maalesef çok kısa bir süre önce rahatsızlandı ve aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ümit ağabey her zaman kalbimizde yaşayacak.” diye belirtti.

VEFALI GALATASARAY CAMİASI

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Bodrum’daki Galatasaraylıların vefa örneği sergilediğini ve her zaman vefalı olduklarını ifade etti. Gökşen ayrıca, sarı kırmızı renkler için emek verenlerin unutulmamasının gerektiğini dile getirdi.

ÜMİT AKTAN’IN OĞULU DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Programda yer alan Enkidu Aktan ise, etkinliği düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti. Babasını birkaç gün önce defnettiklerini söyleyen Aktan, “O son görevim değildi. Çünkü onun oğlu olarak son görevim bu işte, bu yaptığım. Siz bana bu fırsatı verdiniz. Buraya Ümit Aktan’ı analım, ondan anılar paylaşalım diye geldik ama ondan çıkacak anılar ciltlere sığmaz.” dedi. Aktan, babasının hayatından kesitler sunacak yeni bir kitap yazma girişiminde bulunacağını ekledi.

KATILANLARDAN ANILAR VE DOSTLUK PAYLAŞIMI

Etkinlikte katılımcılar, Ümit Aktan ile ilgili anılarını aktardı ve dostluklarını paylaştı. Aktan’ın programlarından ve sunduğu maçlardan bazı kısa bölümler izlendi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in aileye ve camiaya başsağlığı dilediği bir mesaj da okundu. 76 yaşında yaşamını yitiren Ümit Aktan’ın cenazesi, 8 Ağustos’ta Bodrum’daki Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde düzenlenen tören sonrasında Ortakent Mezarlığı’na defnedilmişti.