Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve önemli miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli kişilerin yaşadığı alanlara yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar ele geçirildi. Bununla birlikte, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu da bulundu.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.