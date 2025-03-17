Haberler

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve önemli miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli kişilerin yaşadığı alanlara yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar ele geçirildi. Bununla birlikte, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu da bulundu.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin bitiminin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir Elektrik Kesintisi: 18 Mart Detayları

18 Mart'ta İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi bölgelerde belirli saatlerde kesinti olacağı belirtildi. Kesintilerin süresi ise merak ediliyor.
Haberler

Sırbistan’daki Protestoda Ses Silahı İddiası

Sırbistan'daki hükümet karşıtı eylemleri izleyen bir gazeteci, protestolarda 'akustik silah' iddiaları nedeniyle meydana gelen panik anlarını aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.