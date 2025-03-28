Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kg Ele Geçirildi

NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANMA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, narkotik arama köpeği “Uçak” sayesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 3,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Turgutreis Mahallesinde yaşayan 29 yaşındaki N.A. isimli kişiye yönelik uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma ekipleri, şüphelinin iki adresinde ve işyerinde narkotik arama köpeği “Uçak” ile detaylı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 500 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ve iki adet cep telefonu bulundu.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan N.A., adli makamlara sevk edildi ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.