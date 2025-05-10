Haberler

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

EMNİYET MÜDAHALESİYLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, şüphelinin ikametine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ARAMA SONUÇLARI VE GÖZALTILAR

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi sağlandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Akılcı İlaç Etkinliği Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ve Cansağlığı Vakfı, Erzurum'da akılcı ilaç kullanımı üzerine bir etkinlik düzenleyerek sağlık bilincini arttırmayı hedefledi. Uzman, ilaçların yanlış saklanmasına dikkat çekti.
Haberler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gezi Düzenledi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun MYO öğrencileri, tarım sektöründe deneyim kazanmak için teknik gezi gerçekleştirdi ve mesleki becerilerini uygulamalı olarak geliştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.