Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

EMNİYET MÜDAHALESİYLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, şüphelinin ikametine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ARAMA SONUÇLARI VE GÖZALTILAR

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi sağlandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.