Haberler

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi üzerinde operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, B.A. adlı şahsın Yalıkavak ve Koyunbaba mahallelerindeki ikametlerinde yasadışı maddeler depoladığı tespit edildi.

Arama ve Ele Geçirmeler

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyon ile ekipler, B.A.’nın evlerinde arama yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ile 10 kenevir tohumu ele geçirildi. B.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şu an olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Hırsızlık Olayı Yaşandı

İstanbul'da bir esnaf, dükkanına hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişiyi sokakta dövdü. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandı ve görüntüler kaydedildi.
Haberler

(ANKARA) – ABD Dışişleri Bakanı Rubio Yeniden Yapılandırma Planı Duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın modernleşmesi için kapsamlı bir yeniden yapılanma planı duyurdu. Plan, bürokrasiyi sadeleştirip bölgesel işlevleri birleştirmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.