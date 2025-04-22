Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi üzerinde operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, B.A. adlı şahsın Yalıkavak ve Koyunbaba mahallelerindeki ikametlerinde yasadışı maddeler depoladığı tespit edildi.

Arama ve Ele Geçirmeler

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyon ile ekipler, B.A.’nın evlerinde arama yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ile 10 kenevir tohumu ele geçirildi. B.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şu an olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.