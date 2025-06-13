Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 kilo 100 gram likit esrar ve 1 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğan Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde U.Ş. ve D.K.’nın yaşadığı eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram likit esrar, 1 kilo 50 gram skunk, 20 kök skunk bitkisi ve 65 parçadan oluşan iklimlendirme ile ışık sistemi ele geçirildi. Operasyon sırasında iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan U.Ş. işlemleri tamamlanarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.