Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UCUZ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Alınan bilgilere göre, operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında 1 kilo 118 gram skunk maddesi, belgesiz bir yivsiz av tüfeği, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar para ele geçirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.