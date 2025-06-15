Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLENLER

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, evde yapılan aramalarda 1 kilo 118 gram skunk, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar nakit para ele geçirildi. Üç şüpheli, bu işlemler sonucunda gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN MAHKEME SÜRECİ

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanma kararı alındı.