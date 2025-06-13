Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BODRUM’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi’nde U.Ş. ve D.K. isimli bireylerin ikametlerinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleşen aramada, bin 50 gram satışa hazır kurutulmuş skunk, bin 100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök skunk bitkisi ile 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi gibi uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SONUÇLAR VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Jandarma ekipleri, benzer durumların önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.