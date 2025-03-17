Bodrum’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Yapıldı

BODRUM’DA UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli kişilerin ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar bulundu. Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN YARGILANMASI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.