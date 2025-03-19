Bodrum’da Virajı Alamayan Araç Kaza Yaptı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, virajı alamayan bir otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçerek bir taksi ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Bodrum – Milas Karayolu üzerinde Torba Mahallesi’nde gerçekleşti. Milas yönüne ilerleyen otomobil, Kaynar mevkisini geçtikten sonra virajda sürücünün kontrolünden çıkınca refüje çarptı ve karşı şeride geçerek o sırada gelen ticari taksi ile çarpıştı.

KAZA SONRASI DURA REZİLTİLERİ

Kaza esnasında başka bir hafif ticari araç da devrilen aracın üzerine çarptı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan Halil B., 112 Acil ambulansı ile hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası, yolda uzun bir araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan bu trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan otomobilin önce refüje çarpması, ardından karşı şeride geçmenin ardından taksi ve başka bir araç ile çarpışması yer alıyor.