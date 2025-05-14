Bodrum’da Yangın, 5 Dönüm Zarar Gördü

BODRUM’DA OT YANGINI ÇIKTI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak’ta, sabah saat 09.00 civarında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yangına müdahale etmesiyle alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.