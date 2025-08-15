Bodrum’da, Yangın Başarıyla Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ARAÇ GÜVENLİĞİ

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, bir motoryatta meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki motoryatta dumanlar yükselmeye başladığında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EŞ TIME MÜDAHALE VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, hızla yangına müdahale etti. Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin çabalarıyla yangın büyük zarar vermeden söndürüldü.

DURUM VE HASAR TESPİTİ

Yangının ardından motoryatta önemli seviyede hasar oluştu. Yangın sonrası hasar gören motoryat, daha sonra marinaya çekildi. Yangına müdahale eden ekiplerin başarılı çalışmaları sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.