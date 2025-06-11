Bodrum’da Yangın, Ekipler Mücadele Ediyor

MAKİ YANGINI MUĞLA BODRUM’DA PATLAK VERDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir maki yangını başladı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. İslamhaneleri Mahallesi’ndeki makilik alanda meydana gelen yangın, saat 16.00 sıralarında ortaya çıktı.

ÇEVREDEKİLER DURUMU İHBAR ETTİ

Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından hızla bölgeye iki helikopterle çok sayıda arazöz gönderildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı.